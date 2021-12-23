Дело Биртанова: Минздрав обязали дать сведения о визите иностранной компании в Казахстан

Суд прошел 23 декабря в Нур-Султане, в закрытом режиме.

По словам Дмитрия Куряченко, адвоката бывшего министра, в июле и октябре текущего года состоялся визит программистов Ericsson Nicola Tesla с целью обновления программного обеспечения Платформы Минздрава РК и фиксации состояния ее работоспособности. Адвокаты Биртанова запросили отчет компании о результатах визита, но Минздрав отказался их предоставить.

Защита экс-министра обжаловала отказ. Следственный суд посчитал, что Минздрав должен предоставить адвокатам требуемые сведения. Но представители министерства не были согласны с решением суда и обжаловали это постановление.

В итоге сегодня горсуд поддержал сторону защиты. Теперь Минздрав обязан выдать адвокатам отчет хорватской компании Ericsson Nicola Tesla о результатах визита.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Биртанов находится под домашним арестом уже более года.