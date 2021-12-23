Состоялось заседание Комиссии по вопросам доступа к информации

На завершающем 2021 год заседании Комиссии по вопросам доступа к информации рассмотрели несколько вопросов.

Так, вопрос реализации рекомендаций комиссии по развитию порталов «Открытого правительства» и Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, объединяющей официальные сайты государственных органов, был разобран первым.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов выступил с докладом, обратив внимание на проведенный редизайн порталов «Открытого правительства», а также на запуск страницы ЕПИР ГО, содержащей информацию о Казахстане, варианты выхода из различных жизненных ситуаций в помощь гражданам и другое.

Министр Аида Балаева указала на необходимость популяризации среди населения ЕПИР ГО и порталов «Открытого правительства».

Важно широко информировать население, что есть такие ресурсы. Предлагаю провести совместную работу по популяризации, с привлечением СМИ и НПО, и запланировать в начале следующего года соответствующее мероприятие. Аида Балаева

Следующим был рассмотрен вопрос об исполнении дорожной карты по снижению бюрократизма государственного аппарата, предусматривающей мероприятия по повышению открытости и доступности информации.

Фото: gov.kz

Директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзат Рахимов доложил об имеющихся недостатках в работе госорганов при работе с открытыми данными и официальным сайтом и другими информационными ресурсами.

Комиссия должна быть принципиальной в вопросах мониторинга и контроля. Нужно в отдельности заслушать на площадке комиссии в следующем году государственные органы о проводимой работе, начав с акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Министр Аида Балаева

Кроме того, министром предложено совместно с госорганами проработать Единый перечень открытых данных на предмет их востребованности и популярности среди населения.

В завершение заседания рассмотрен проект плана работ комиссии на 2022 год.

Министром предложено проводить заседания комиссии на ежемесячной основе, с регулярным заслушиванием отчетов государственных органов с низкими показателями информационной открытости.

Фото: gov.kz Состоявшееся заседание было завершающим в текущем году. Подводя итоги года, важно обратить внимание на следующие результаты работы комиссии.

По рекомендациям комиссии в целях удобства пользователей свыше 1 тыс. сайтов государственных органов были объединены на одной платформе – ЕПИР ГО

Значительно улучшен функционал порталов «Открытого правительства» и приняты меры по стабилизации их работы. Доработана версия для слабовидящих, завершается процесс интеграции порталов с некоторыми информационными системами (портал «Открытые бюджеты» с информационными системами «е-Минфин» и «Госпланирование», портал «Открытые НПА» с «Е-законодательство»).

В течение года комиссией проводился регулярный мониторинг исполнения требований закона «О доступе к информации». Благодаря этому большинством государственных органов обеспечено 100%-ное наполнение ЕПИР ГО и портала «Открытые данные» информацией на государственном и русском языках.

При непосредственном участии комиссии в этом году впервые подготовлен годовой отчет главе государства о состоянии сферы доступа к информации.