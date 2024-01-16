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Законодательство РК

"Преждевременно делать выводы". Балаева высказалась о поправках по вопросам доступа к информации

Аида Балаева Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия, который во вторник, 16 января презентовали в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в Мажилисе Парламента был презентован законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия. Основная цель законопроекта – дальнейшая реализация концепции "Слышащего государства" и повышение уровня открытости всех ветвей власти", – написала министр у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что активная дискуссия велась вокруг вопроса проведения публичных обсуждений на портале "Открытые НПА" и анализа регуляторного воздействия по депутатским законопроектам.

"Замечу, что на данном этапе преждевременно делать выводы. Рабочая группа по законопроекту только приступит к своей работе. Полагаю, что Правительство совместно с депутатским корпусом после обсуждений найдет взаимоприемлемые решения. Напомню, что Закон Республики Казахстан "О доступе к информации" работает с 2015 года и направлен на расширение доступа граждан к информации, а также обеспечение прозрачности деятельности обладателей информации и подотчетности перед обществом", – заключила она.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса раскритиковали поправки Министерства культуры и информации по вопросам доступа к информации и общественного участия. Они опасаются, что правительство пытается взять под контроль парламент.

Диана Абдуллаева
Министерство культуры и информации Балаева Аида Казахстан
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