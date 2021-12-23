Музыкант Бауржан Ашигалиев осужден за избиение

По данным пресс-службы Алмалинского районного суда, оглашение приговора состоялось 21 декабря.

Судом установлено, что подсудимый и потерпевший встретились для урегулирования конфликта.

Во время встречи между матерью подсудимого и потерпевшим произошел словесный конфликт. Разногласия Ашигалиев воспринял как оскорбление и накинулся на потерпевшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший лишился левого глаза. Установлен тяжкий вред здоровью. Пресс-служба Алмалинского районного суда

Стоит отметить, что подсудимый в суде вину не признал, просил оправдать.

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Суд в качестве смягчающих вину обстоятельств признал наличие у подсудимого двух малолетних детей, а также отсутствие судимости. Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Пресс-служба Алмалинского районного суда

Потерпевший же просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В связи с принятием Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК», подсудимому сокращен срок наказания на 1/5 от назначенного наказания и окончательно определено два года и четыре месяца лишения свободы.

Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшего взыскано 3 млн тг.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в июле 2019 года казахстанская певица Ксения Ашигалиева обвинила бывшего мужа Бауржана Ашигалиева в похищении и попытке убийства. На судебных заседаниях Ашигалиев отрицал свою причастность, а также обвинил бывшую жену в фабрикации дела.