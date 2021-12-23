Путин о «Байконуре»: Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска

Я согласен с постановкой вопроса, который сформулирован нашими казахстанскими друзьями: о том, что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать более широкое, более содержательное участие в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции по этому направлению. Полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас для этого варианты. Уверен, что мы будем эти планы реализовывать. Владимир Путин

Ранее он заявил, что у России и Казахстана сложились уникальные отношения.