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18:35 23.12.2021

Путин о «Байконуре»: Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска

байконур, рф, рк, путин Фото: primeminister.kz
Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска космических аппаратов на космодроме «Байконур». Об этом на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», заявил президент РФ Владимир Путин, передает Zakon.kz.
Я согласен с постановкой вопроса, который сформулирован нашими казахстанскими друзьями: о том, что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать более широкое, более содержательное участие в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции по этому направлению. Полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас для этого варианты. Уверен, что мы будем эти планы реализовывать.Владимир Путин

Ранее он заявил, что у России и Казахстана сложились уникальные отношения.

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