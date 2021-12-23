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Законодательство РК
18:09 23.12.2021

У нас сложились уникальные отношения с Казахстаном — Путин

рф, президент, рк, отношения Фото: кадр из видео
В Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой он высказался об отношениях России и Казахстана, передает Zakon.kz.
Казахстан — один из близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачены эти направления новым президентом (Касым-Жомартом Токаевым. – Прим. ред.), с которым у меня очень близкие и дружеские отношения сложились.Владимир Путин

Президент России отметил, что рассчитывает на скорую встречу с главой Казахстана и Елбасы в Санкт-Петербурге.

Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались, но я надеюсь, что президент Казахстана и Первый Президент РК примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Санкт-Петербург на традиционную и неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Я очень рассчитываю. И руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие.Владимир Путин

Также российский лидер назвал экономику и изменение структуры экономических связей приоритетным направлением сотрудничества с Казахстаном.

Динара Халдарова
Россия Назарбаев Нурсултан Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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