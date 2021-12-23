У нас сложились уникальные отношения с Казахстаном — Путин

Казахстан — один из близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачены эти направления новым президентом (Касым-Жомартом Токаевым. – Прим. ред.), с которым у меня очень близкие и дружеские отношения сложились. Владимир Путин

Президент России отметил, что рассчитывает на скорую встречу с главой Казахстана и Елбасы в Санкт-Петербурге.

Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались, но я надеюсь, что президент Казахстана и Первый Президент РК примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Санкт-Петербург на традиционную и неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Я очень рассчитываю. И руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие. Владимир Путин

Также российский лидер назвал экономику и изменение структуры экономических связей приоритетным направлением сотрудничества с Казахстаном.