Ержан Бабакумаров провел заседание городского попечительского совета Дома надежды

В работе комиссии приняли участие представители социальных служб, органов здравоохранения и образования, а также руководитель Союза кризисных центров Зульфия Байсакова. Работа комиссии направлена на помощь семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

На встрече обсуждены вопросы поддержки таких семей, в том числе в оформлении документов на детей, постановке в очередь в детские сады, прохождении медицинских осмотров детей и родителей. Как подчеркнул Ержан Бабакумаров, важной профилактической мерой сиротства является социализация родителей.

В этой связи заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил провести анализ всех случаев обращения в Дом надежды за последние два года. Кроме того, поручено разработать пакет превентивных мер по трудоустройству и вовлечению в активную общественную жизнь матерей и отцов, оказавшихся в сложном положении.