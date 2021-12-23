Бродячие собаки напали на алматинских школьников

Недавно нападению подверглись два школьника в микрорайоне Алгабас, передает Almaty.tv.

Сыну Айман Оспановой бродячий пес прокусил руку. Спасли подростка взрослые. Собаку прогнали, но поймать ее не удалось.

Я была на работе, когда узнала, что сына покусали. Сердце в пятки ушло. Мы сразу отвезли его в больницу, обработали и перевязали руку. Сколько это может продолжаться?! Мы боимся за свою жизнь. Жительница города Айман Оспанова

Ловить собак трудно – быстро бегают. На «охоту» обычно выезжает отряд из 15 специалистов. Каждый из них вооружен «сачком» – конусообразной сеткой на обруче с рукоятью. Собак окружают со всех сторон и накидывают петлю на шею.

При отлове собак надо соблюдать максимальную осторожность. Испуганное животное способно сильно укусить. Сами «собаколовы» обязаны проявить гуманность и не навредить животному.

Пойманных псов садят в клетку и отправляют в спецприют. Если в течение трех дней их никто не забирает, то животных усыпляют.

Сегодня мы поймали около 30 бродячих собак. Их, как и положено, отправим в приют. Хотелось бы отдельно высказать благодарность нашим жителям, они закидывают фото и видео бродячих животных и их местоположение в общий чат, мы сразу реагируем. Кстати, пойманное животное может забрать любой желающий, нужно просто привить четвероногое и сделать документы. Председатель комитета местного самоуправления микрорайона Алгабас Абилхат Жапак

Всего с начала года специалисты поймали почти 15 тыс. бродячих четвероногих. Две с половиной тысячи из них забрали хозяева. Спецгруппа по отлову предупреждает: любое животное, самовольно гуляющее по улицам, считается бездомным и будет непременно отправлено в питомник.