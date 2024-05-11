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Бродячие собаки напали на ребенка в пригороде Уральска

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 00:15 Фото: zakon.kz
Нападение бродячих собак на ребенка в пригороде Уральска попало на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Мой город", инцидент произошел 6 мая по улице Жумабаева в поселке Зачаганск. Как сообщили очевидцы, несколько бродячих собак погнались за мальчиком. На кадрах видно, как ребенок кричит, а на помощь ему устремилась лишь девочка-подросток.

"Наши дети часто подвергаются нападению бродячих собак. Их очень много, они агрессивные, крупные, ходят сворами. Особенно часто они кидаются на тех, кто проезжает на велосипеде, на детей, которые катаются на самокатах. Боимся выходить на улицу", – рассказала одна из местных жительниц.

Чем закончился инцидент – неизвестно. Однако в пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что из Зачаганска за медицинской помощью не обращались. Да и в полицию заявление о нападении животных не поступало.

В акимате поселка Зачаганск говорят, что ситуация с бродячими собаками действительно остается напряженной. Особенно дело усложнилось после паводков. Жители близлежащих дачных участков покинули свои дома, и животные переместились в Зачаганск.

"Собак очень жалко, они голодные, ждут своих хозяев, их никто не кормит. Людям, конечно, тоже нелегко, им пришлось покинуть свои дома. Собака – друг человека, я против них ничего не имею. Но их действительно развелось очень много, постоянно поступают жалобы. Мы все время на связи с ветстанцией, пишем письма. У акимата нет никаких полномочий. Вопрос сложный, проблема есть", – сообщили в акимате поселка Зачаганск.

Между тем, в облздраве сообщили, что с начала года в травмпункт с жалобами на укусы животных обратились 350 взрослых и 231 ребенок. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.

По данным управления ветеринарии ЗКО, на сегодня по области отловлено 806 бродячих собак, из них 513 прошли биостерилизацию. Их отправили в среду обитания. Оставшиеся 293 собаки на основании заявлений граждан по причине агрессии умерщвлены.

Ранее председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин объяснил, почему поддерживает скандальную норму о применении эвтаназии к бродячим животным. Подробнее можно прочитать здесь

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