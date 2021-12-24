Президент Черногории самоизолировался из-за положительного теста на COVID-19

Как пишет rg.ru, глава государства переносит заболевание в легкой форме. В данное время он чувствует себя хорошо.

Несмотря на самоизоляцию, президент продолжает исполнять свои обязанности в онлайн-режиме.

Отмечается, что Джуканович вместе с супругой вакцинировался 20 августа 2021 года.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших от COVID-19, является одной из неблагополучных стран региона. Всего с начала пандемии в республике, население которой составляет 628 тыс. человек, подтверждено свыше 161 тыс. случаев инфицирования, скончались 2385 человек.