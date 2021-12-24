Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:43 24.12.2021

Президент Черногории самоизолировался из-за положительного теста на COVID-19

президент Черногории Фото: predsjednik.me
Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с инфицированным человеком, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, глава государства переносит заболевание в легкой форме. В данное время он чувствует себя хорошо.

Несмотря на самоизоляцию, президент продолжает исполнять свои обязанности в онлайн-режиме.

Отмечается, что Джуканович вместе с супругой вакцинировался 20 августа 2021 года.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших от COVID-19, является одной из неблагополучных стран региона. Всего с начала пандемии в республике, население которой составляет 628 тыс. человек, подтверждено свыше 161 тыс. случаев инфицирования, скончались 2385 человек.

Елена Беляева
COVID-19 Черногория
Фавориты 2022 года – каким знакам зодиака повезет больше других
23.12.2021
Поправки в Налоговый кодекс: что изменится в жизни казахстанцев
23.12.2021
От рудника до завода: как добывают и перерабатывают казахстанскую медь
23.12.2021
Численность госслужащих сократят в Казахстане
23.12.2021
В Алматы выявили штамм «дельта плюс»
23.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости