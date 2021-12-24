13 лет ансамбль TURAN покоряет казахстанских и зарубежных поклонников

На отечественной и зарубежной сцене музыканты воспевают культуру степи, популяризируют традиции и вносят неоценимый вклад в сохранение казахстанской идентичности.

Ансамбль был создан в стенах одной из главных творческих кузниц страны – Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Состав коллектива практически не поменялся за время творчества ансамбля: это пять исполнителей, которые, помимо работы в ансамбле, занимаются педагогической и научной деятельностью, — Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев и Жанту Дадабаев.

В становлении и продвижении коллектива большую роль сыграл Фонд Нурсултана Назарбаева, который практически с основания TURAN всесторонне его поддерживал. Свой первый альбом группа выпустила самостоятельно, второй и третий – создала и презентовала при поддержке Фонда.

Наш второй альбом «Ер Тұран», сайт и приложение по обучению игре на кобызе «Kobyzbook», поездка ансамбля в 2018 году в Китай для участия в ансамбле OCT-LOFT Jazz Festival – все это стало возможным благодаря грантам Фонда, направленным на развитие творческих проектов молодых деятелей искусства. Участник коллектива Максат Медеубек

Отметим, Максат преподает в КНК им. Курмангазы и КазНАИ им. Жургенова, а также входит в Совет по культуре при Фонде Нурсултана Назарбаева.

Также многие творческие встречи и концерты ансамбля проходят при содействии Фонда. Один из таких концертов под названием QAZAQ ELI музыканты дали накануне в алматинском представительстве Фонда. На нем прозвучали такие известные произведения, как «Ұлы Тұран-мәңгілік», «Шабыт», «Аққу», «Ақсақ құлан», «Бүркіт», «Ортеке», «Сырласу», «Қара жорға», «Қазақ елі», «Көроғлы», «Ертұран». Особенность выступлений TURAN в том, что парни в формате мини-лекций рассказывают зрителям о работе со старинными музыкальными инструментами и делятся навыками исполнения на них, дают мастер-классы по горловому пению и отвечают на вопросы поклонников.

Широкой популярностью фольклорно-этнографический ансамбль TURAN пользуется в Казахстане, Венгрии, Германии, Израиле, Испании, Китае, Норвегии, России, США, Турции, Украине, Узбекистане, Франции, Швейцарии и Южной Корее.