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Участники ансамбля "Дос-Мұқасан" обратились к поклонникам

ансамбль Дос-Мұқасан Фото: скриншот видео
Участники легендарного ансамбля "Дос-Мұқасан" обратились к поклонникам через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Артисты отметили, что год оказался для них непростым.

"Дорогие, наши любители творчества ансамбля "Дос-Мұқасан"! 2023 год для нас были и радостными, полные творческих достижений, и вместе с тем, были и печальными. В начале года ушел из жизни один из основателей ансамбля "Дос-Мұқасан" Александр Литвинов. А совсем недавно мы потеряли солиста ансамбля с 1978 года Акжола Меирбекова. За 55 лет своего существования у нас были много трудных минут, мы теряли нескольких участников нашего ансамбля, это, наверное, и есть закон жизни, но к нам на замену приходили не менее талантливые певцы и музыканты, поэтому "Дос-Мұқасан" продолжал работать и радовать наших любимых зрителей новыми песнями", – говорится в обращении.

Также участники ансамбля заверили, что продолжат выступать для своих поклонников.

"Мы сегодня получаем множество писем со словами соболезнования от зрителей и благодарны за поддержку в трудные для нас моменты и заверяем, что "Дос-Мұқасан", несмотря ни на что, будет продолжать выступать и радовать наших слушателей", – резюмировали артисты.


Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков.

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