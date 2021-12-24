Топ-4 знаков зодиака, которым не везет в любви – что с ними не так

Однако, как отмечено в публикации «Пятого канала», и у них есть шанс обрести любимого человека, если будут следовать мудрым советам.

Овен

Представители этого знака настойчивы и упрямы, поэтому нередко вступают в отношения с теми, кто им заведомо не подходит. Порой они влюбляются в тех, кто к ним безразличен или даже выражает неприятие. Раз за разом, разбивая себе сердце, они начинают верить в то, что им просто не суждено быть счастливыми в личной жизни.

Нередко Овны предпочитают не искать новую любовь, а свято верят, что к ним вернется бывший благоверный. Все же им не стоит отчаиваться, ведь у каждого человека есть предназначенный ему судьбой любимый. Нужно только быть внимательнее к людям.

Рыбы

Эмоциональные и романтичные Рыбы готовы броситься на шею первому, кто захочет о них заботиться и дарить им любовь. Увы, они плохо разбираются в людях, а потому часто получают все новые и новые шрамы на сердце. Представители этого знака склонны идеализировать своего избранника и не замечать его недостатки, ведь они искренне верят, что именно он — любовь всей их жизни.

Набив шишки, Рыбы разочаровываются в отношениях и уходят в депрессию, полагая, что они никому не нужны. Но это не так, просто им стоит научиться судить о людях не по словам, а по их поступкам.

Скорпион

Люди этого знака порой производят негативное впечатление в силу своего властного и прямолинейного характера. Но поклонников они, тем не менее, притягивают, как магнитом. Однако следом за конфетно-букетным периодом, когда влюбленность сильнее разума, следует неизбежное столкновение с недостатками Скорпионов.

Мало кто может вытерпеть их выходки, а потому часто отношения терпят крах. Представителям этого знака стоит быть более терпимыми и внимательными к своим партнерам, чтобы сохранить гармонию в союзе.

Телец

Целеустремленные Тельцы в отношениях действуют неуверенно. Они склонны к максимализму — любовь должна быть одна, а потому на проходных людей не стоит и обращать внимание. Такой подход часто подводит Тельцов, и они рискуют просто пройти мимо того человека, что им предназначен судьбой.

Им следует давать себе больше времени на то, чтобы присмотреться к поклоннику, и тогда у них есть шанс устроить свою личную жизнь.