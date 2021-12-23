Фавориты 2022 года – каким знакам зодиака повезет больше других

Как отмечено в публикации «Пятого канала», в эти 12 месяцев произойдут события, которые повлияют на жизнь вплоть до 2025 года.

Овен

Все старания Овнов, которые тратят много сил и времени на работу, наконец начнут окупаться. Новый источник дохода гарантирован. Стоит ждать и прибавления в семействе.

Близнецы

Близнецам тоже стоит ждать работы-мечты, а также неземной любви. Представителям знака удастся наладить свою жизнь.

Лев

Вам можно начинать новые глобальные дела – все ваши идеи превратятся в жизнь и будут иметь успех. Львам в ближайшие пять лет будет сопутствовать удача.

Скорпион

Чтобы не поддаться искушению и не влипнуть в плохую историю, Скорпионам стоит чаще обращать внимание на любимого человека. Бед удастся избежать также тем, кто заботится о своей карме.

Водолей

Представителей знака ожидает романтическое приключение. Любовь будет такой силы, что Водолеи откажутся от самого ценного – свободы. Вероятно, будет свадьба, но вам это станет только в радость.