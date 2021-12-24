10:39 24.12.2021
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменили в Казахстане
Фото: акимат Мангистауской области
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 21 декабря 2021 года внес изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2021 год, сообщает Zakon.kz.
Так, региональная квота приема кандасов на 2021 год установлена в количестве 941 человека (в прежнем варианте – 1426 человек).
Региональная квота приема переселенцев на 2021 год установлена в количестве 7211 человек (было 6039 человек).
Приказ вводится в действие с 3 января 2022 года.