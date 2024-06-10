В Казахстане обновили правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев

Министр труда и социальной защиты приказом от 31 мая 2024 года внес изменения в правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложили в новой редакции.

Кандасы

Так, для получения государственной услуги "Включение в региональную квоту приема кандасов" этнические казахи, ранее не включавшийся в региональную квоту и получившие статус кандаса, а также этнические казахи, получившие статус кандаса, проживающие на территории Республики Казахстан, представляют заявление по форме с приложением необходимых документов:

в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения регионов;

на портал мigration.enbek.kz;

через государственную корпорацию "Правительство для граждан";

через веб-портал электронного правительства.

Госкорпорация в день поступления заявления и документов направляет их услугодателю посредством шлюза электронного правительства.

Специалист государственной корпорации, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов для включения в региональную квоту приема кандасов, обеспечиваю качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствие оригиналам, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

Заявителю вручается расписка о принятии документов.

При обращении через веб-портал в случае подачи полного пакета документов в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги.

Заявление, поданное через портал мigration.enbek.kz, поступает в АИС "Кандас" и регистрируется услугодателем в день поступления обращения.

Услугодатель формирует список кандасов, ходатайствующих о включении в региональную квоту приема кандасов, в течение шести рабочих дней после дня поступления заявлений направляет на рассмотрение комиссии по приему кандасов для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема кандасов либо об отказе.

Комиссия по приему кандасов в течение пяти рабочих дней после получения списков ходатайствующих кандасов выносит рекомендацию о включении либо об отказе во включении в региональную квоту приема кандасов.

В случае мотивированных замечаний по представленным документам заявителю направляется уведомление о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Возражения заявителя по предварительному решению принимается услугодателем не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания местный исполнительный орган принимает решение о включении в региональную квоту приема кандасов или формирует мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня вынесения комиссией по приему кандасов рекомендации принимает решение о включении в региональную квоту приема кандасов либо решение об отказе и направляет результат оказания государственной услуги заявителю в зависимости от способа подачи заявления.

При обращении заявителя через портал услугодатель направляет ему в личный кабинет уведомление о включении в региональную квоту приема кандасов либо решение об отказе по включению в региональную квоту приема кандасов.

Переселенцы

Для получения госуслуги "Включение в региональную квоту приема переселенцев" казахстанцы, либо один из совершеннолетних членов семьи, имеющие на момент подачи заявления постоянную регистрацию не менее одного года в регионе выбытия, подают посредством портала мigration.enbek.kz либо в карьерные центры регионов, либо в государственную корпорацию "Правительство для граждан" или веб-портал электронного правительства заявление о включении в региональную квоту приема переселенцев.

Переселенцы, самостоятельно прибывшие из регионов выбытия в регионы приема переселенцев и проживающие там не более шести месяцев, а также выпускники в рамках проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашак" в течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения, независимо от времени регистрации в регионе приема переселенцев, подают заявления в карьерные центры.



Заявление, поданное посредством портала мigration.enbek.kz, через веб-портал или государственную корпорацию, поступает в карьерные центры регионов посредством АИС "Рынок труда".

При подаче полного пакета документов заявитель получает уведомление о принятии заявления на включение в региональную квоту приема переселенцев его заявления.

При этом в личном кабинете услугополучателя при подаче заявления посредством портала мigration.enbek.kz или веб-портала отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Карьерные центры регионов в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления направляют список переселенцев в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения.

В случае представления неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия, сотрудник услугодателя, государственной корпорации, карьерного центра отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Канцелярия услугодателя осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления.

Услугодатель формирует список переселенцев и в течение пяти рабочих дней после дня поступления списка направляет их на рассмотрение региональной комиссия по вопросам занятости населения для вынесения рекомендации о включении в региональную квоту приема переселенцев либо об отказе.

Комиссия по занятости в течение трех рабочих дней после дня получения списков ходатайствующих переселенцев выносит рекомендацию о включении либо об отказе во включении в региональную квоту приема переселенцев с мотивированным обоснованием причин.

Карьерные центры в течение одного рабочего дня посредством АИС "Рынок труда" направляет заявителю решение о включении в региональную квоту приема переселенцев либо решение об отказе по включению в региональную квоту приема переселенцев в зависимости от способа подачи заявления.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2024 года.

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