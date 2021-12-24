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Законодательство РК
10:56 24.12.2021

Хищение более 28 млн тенге – чиновника и бизнесмена осудили в Алматы

алматы, бюджет, хищение, приговор Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы выявили факт хищения бюджетных средств на сумму более 28 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Сотрудниками территориального департамента АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» и руководителя ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» по факту хищения бюджетных средств.Пресс-служба АФМ РК

Установлено, что между подрядчиком ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки «Бас Карасу» на сумму более 71 млн тенге.

Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершил хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

Руководитель отдела К. Воропаев и руководитель ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» Е. Исаев приговорены к 7 и 7,5 года лишения свободы.

Динара Халдарова
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