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Законодательство РК

Чиновников из сферы образования осудили за хищение 134 млн тенге в Алматинской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:25 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области экс-сотрудников Управления образования осудили за хищение бюджетных денег на сумму 134 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Приговор огласили 24 мая 2024 года в Илийском районном суде. В мошенничестве в особо крупном размере обвинили восемь человек, шестеро из которых были должностными лицами Управления образования Алматинской области.

В суде установили, что в декабре 2022 года подсудимые предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в дальнейшем были признаны соответствующими требованиям правил и включены в перечень дошкольных организаций.

"Далее, в январе 2023 года, Илийским районным отделом образования и этими детскими садами заключены договоры на оказание услуг по государственному образовательному заказу, по условиям которого их деятельность финансировалось государством путем ежемесячных выплат на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению. Таким образом Илийскому районному отделу образования причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 134 млн тенге", – сообщили 27 мая в Алматинском областном суде.

При назначении наказания суд учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства: чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей у двоих подсудимых.

Приговором суда все восемь подсудимых признаны виновными. Двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев, четырем подсудимым – лишение свободы на срок пять лет и двум подсудимым – лишение свободы на срок три года шесть месяцев.

Исполнение наказания двоим подсудимым отсрочено до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В феврале 2024 года сообщалось о том, что руководителя ГУ "Отдел образования Илийского района Алматинской области" подозревают в хищении 680 млн тенге.

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