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13:59 24.12.2021

Боксер Данияр Елеусинов удостоился еще одного титула

Бокс Чемпион мира Почетный Гражданин Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Чемпион мира по боксу среди профессионалов Данияр Елеусинов получил звание почетного гражданина Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион Игр 2016 года Данияр Елеусинов является уроженцем Западного Казахстана. Он родился 13 марта 1991 года в поселке Кайынды Казталовского района Западно-Казахстанской области. После его победы на летних Олимпийских играх-2016 в Уральске открыт Центр бокса имени Данияра Елеусинова.

18 декабря Данияр Елеусинов стал чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе, победив аргентинца Хуана Эрнана Леао.

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