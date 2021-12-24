Боксер Данияр Елеусинов удостоился еще одного титула

Олимпийский чемпион Игр 2016 года Данияр Елеусинов является уроженцем Западного Казахстана. Он родился 13 марта 1991 года в поселке Кайынды Казталовского района Западно-Казахстанской области. После его победы на летних Олимпийских играх-2016 в Уральске открыт Центр бокса имени Данияра Елеусинова.

18 декабря Данияр Елеусинов стал чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе, победив аргентинца Хуана Эрнана Леао.