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15:02 24.12.2021

Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем

токаев, алиев, поздравление Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Глава государства поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, президента Ильхама Алиева.

Как отмечается, президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.

Динара Халдарова
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