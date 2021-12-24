Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Глава государства поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, президента Ильхама Алиева.

Как отмечается, президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.