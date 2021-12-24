15:02 24.12.2021
Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Глава государства поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана, – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.
Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, президента Ильхама Алиева.
Как отмечается, президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.