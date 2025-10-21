"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Для меня большая честь – принимать вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Фото: akorda.kz
В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития.
"В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства", – сказал президент Азербайджана.
Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.
Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Фото: akorda.kz
Ранее мы писали, что в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript