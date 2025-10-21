"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Для меня большая честь – принимать вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития.

"В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства", – сказал президент Азербайджана.

Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Фото: akorda.kz

Ранее мы писали, что в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.