«Омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира

По данным на 22 декабря, «омикрон» выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ. ВОЗ

Как отмечается в обновленной информации о новом варианте COVID-19, «омикрон» распространяется быстрее «дельты», но может легче переноситься заболевшими. Пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.