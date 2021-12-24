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16:51 24.12.2021

«Омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира

вариант коронавирусной инфекции Фото: Zakon.kz
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, новый вид коронавируса «омикрон-штамм» выявлен уже в 110 странах мира, передает Zakon.kz.
По данным на 22 декабря, «омикрон» выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ.ВОЗ

Как отмечается в обновленной информации о новом варианте COVID-19, «омикрон» распространяется быстрее «дельты», но может легче переноситься заболевшими. Пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

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