Япония не направит правительственную делегацию на Олимпийские игры в Пекине

Как отмечает Reuters, власти Японии направят некоторых чиновников, имеющих отношение к Олимпийским играм.

Среди должностных лиц Сейко Хасимото, глава организационного комитета Токио-2020, а также главы национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов.

Япония считает, что для Китая важно обеспечить свободу, уважение основных прав человека и верховенство закона, которые являются универсальными ценностями международного сообщества. Секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно

В этом году Китай не направил правительственную делегацию на летние Олимпийские игры в Токио. Из Китая прибыла только спортивная делегация во главе с начальником спортивного бюро.

Агентство отмечает, что Япония, как правило, придерживается мягкого тона в вопросе прав человека в Китае. Это связано с широкой зависимостью от Китая не только как производственного центра, но и как рынка сбыта товаров – от автомобилей до строительного оборудования.