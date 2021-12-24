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19:54 24.12.2021

Япония не направит правительственную делегацию на Олимпийские игры в Пекине

Олимпиада в Пекине Фото: pixabay
Решение Японии последовало вслед за дипломатическим бойкотом Игр под руководством США. Ранее власти Соединенных Штатов выразили опасения по поводу прав человека в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Reuters, власти Японии направят некоторых чиновников, имеющих отношение к Олимпийским играм.

Среди должностных лиц Сейко Хасимото, глава организационного комитета Токио-2020, а также главы национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов.

Япония считает, что для Китая важно обеспечить свободу, уважение основных прав человека и верховенство закона, которые являются универсальными ценностями международного сообщества.Секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно

В этом году Китай не направил правительственную делегацию на летние Олимпийские игры в Токио. Из Китая прибыла только спортивная делегация во главе с начальником спортивного бюро.

Агентство отмечает, что Япония, как правило, придерживается мягкого тона в вопросе прав человека в Китае. Это связано с широкой зависимостью от Китая не только как производственного центра, но и как рынка сбыта товаров – от автомобилей до строительного оборудования.

Данияр Кунафин
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