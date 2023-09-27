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В ООН раскритиковали запрет на хиджабы во время Олимпийских игр-2024

В ООН раскритиковали запрет на хиджабы во время Олимпийских игр-2024 Фото: pixabay
В управлении по правам человека ООН подвергли критике решение французских властей запретить ношение хиджабов спортсменами во время Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут во Франции, сообщает Zakon.kz.

Во вторник, 26 сентября, Мария Уртадо, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека, выступила с речью, где раскритиковала решение французских властей запретить своим спортсменам носить хиджабы в ходе предстоящих Игр, пишет CNN.


"Никто не должен навязывать женщине то, что ей следует носить или не носить. В целом, по мнению комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, любое государство-участник конвенции, в данном случае Франция, обязано принять все соответствующие меры для изменения любых социальных или культурных моделей, основанных на идее неполноценность или превосходство обоих полов", – заявила Мария Уртадо.

Уртадо выступила после того, как министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила двумя днями ранее сообщила, что французским спортсменам не будет разрешено носить хиджаб на Олимпийских играх в Париже в следующем году. Таким образом власти Франции выступают за "строгий режим секуляризма, неукоснительно применяемый в области спорта".

В министерстве также заявили, что французские команды подчиняются "принципу нейтральности государственной службы". Таким образом, "нельзя носить хиджаб (или любой другой аксессуар или одежду, демонстрирующую религиозную принадлежность), представляя Францию на национальных или международных спортивных соревнованиях".

О том, как складывается дискуссия о ношении хиджабов в Казахстане ранее рассказал Zakon.kz.

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