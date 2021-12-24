21:36 24.12.2021
В Бельгии согласились закрыть семь ядерных реакторов к 2025 году
Фото: pixabay
Решение об отказе от ядерной энергетики последовало после нескольких недель ожесточенных дебатов о возможном дефиците энергии и колебаниях цен, передает Zakon.kz.
Это решение вызвало обеспокоенность по вопросам энергетического суверенитета, сообщает The Brusseles Times.
Вопрос имеет и геополитические последствия, учитывая, что основным поставщиком природного газа в Европу является Россия.
Власти страны рассматривали два варианта – закрытие всех АЭС, либо работа двух новейших реакторов в случае возникновения дефицита энергии.
В рамках компромисса партии пришли к единому мнению по инвестициям и исследованиям по новым небольшим модульным АЭС.
Окончательное решение будет принято не ранее марта 2022 года после рассмотрения отчета Федерального агентства по ядерному контролю. Агентство изучит, можно ли оставить два реактора в «режиме ожидания».