В Бельгии согласились закрыть семь ядерных реакторов к 2025 году

Это решение вызвало обеспокоенность по вопросам энергетического суверенитета, сообщает The Brusseles Times.

Вопрос имеет и геополитические последствия, учитывая, что основным поставщиком природного газа в Европу является Россия.

Власти страны рассматривали два варианта – закрытие всех АЭС, либо работа двух новейших реакторов в случае возникновения дефицита энергии.

В рамках компромисса партии пришли к единому мнению по инвестициям и исследованиям по новым небольшим модульным АЭС.

Окончательное решение будет принято не ранее марта 2022 года после рассмотрения отчета Федерального агентства по ядерному контролю. Агентство изучит, можно ли оставить два реактора в «режиме ожидания».