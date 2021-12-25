06:03 25.12.2021
Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам
Фото: Instagram/schwarzenegger
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер сделал бездомным ветеранам подарок к Рождеству: презентовал им 25 компактных домов в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.
О благотворительной акции он рассказал у себя в Instagram.
В Лос-Анджелесе были установлены 25 домов для бездомных, на которые я пожертвовал деньги. Мне невероятно понравилось проводить время с нашими героями и приветствовать их в новых домах. Арнольд Шварценеггер
По словам экс-губернатора Калифорнии, он приступил к празднованию Рождества раньше срока.
Телеканал Fox LA сообщил, что в компактных домах проведено электричество, установлены системы отопления и кондиционеры.
По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тыс. бездомных ветеранов. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.