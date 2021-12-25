Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам

О благотворительной акции он рассказал у себя в Instagram.

В Лос-Анджелесе были установлены 25 домов для бездомных, на которые я пожертвовал деньги. Мне невероятно понравилось проводить время с нашими героями и приветствовать их в новых домах. Арнольд Шварценеггер

По словам экс-губернатора Калифорнии, он приступил к празднованию Рождества раньше срока.

Телеканал Fox LA сообщил, что в компактных домах проведено электричество, установлены системы отопления и кондиционеры.

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тыс. бездомных ветеранов. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.