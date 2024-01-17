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Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту

актер Фото: Instagram/schwarzenegger
Американского актера и экс-губернатора Калифорнии 76-летнего Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 17 января политик прилетел в столицу Баварии. Оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

Отмечается, что Шварценеггер был задержан во время таможенного осмотра. Он уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту. Проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждает, что намеревался продать их с аукциона.

Почему это является нарушением или поводом для задержания, издание не сообщает. Возможно, актер был обязан их задекларировать.

Ранее сообщалось, что на американского актера Чарли Шина напала соседка, которая пыталась его задушить, когда тот находился в своем доме в Лос-Анджелесе.

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