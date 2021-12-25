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07:20 25.12.2021

Бродячих животных в Алматы чипируют

Чипирование и стерелизация животных в Алматы Фото: pixabay
Бродячих животных в Алматы будут стерилизовать и чипировать, сообщает Zakon.kz.

По мнению ветеринаров, это поможет снизить их популяцию и установить точное количество безнадзорных собак, кошек и не только, передает Almaty.tv.

Информацию о животных внесут в базу данных.

С начала года в городе поймали 14,5 тыс. бездомных животных. Около 3 тыс. человек покусали собаки. Половина этих нападений совершена домашними питомцами. Серьезных травм люди не получили, отделались царапинами и легким испугом. Фактов заболевания бешенством не зарегистрировано.

Отмечается снижение количества укусов: если в 2019 году было зафиксировано 4800 фактов укусов, то в этом году прогнозируется 3600 – то есть на 1200 фактов меньше. Руководитель ветеринарной службы Адис Сейдакматов

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