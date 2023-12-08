В Алматы станет больше бригад по отлову бродячих животных
Со следующего года от каждого районного акимата будут выделены дополнительные бригады для отлова бездомных животных. Об этом рассказал на внеочередной XII сессии маслихата Алматы руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Берик Солтанбаев, говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.
По словам Берика Солтанбаева, для повышения оперативности работы по отлову штат городской ветеринарной службы увеличен на 22 единицы и на 30% повышена заработная плата сотрудников службы отлова.
Также подписан договор на поставку 12 единиц спецтехники, что позволит увеличить количество бригад в 2,6 раза. А для улучшения эффективности по отлову со следующего года за каждым акимом района будет закреплено по две бригады.
Ранее Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных.