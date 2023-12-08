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В Алматы станет больше бригад по отлову бродячих животных

В Алматы станет больше бригад по отлову бродячих животных Фото: pixabay
С 2024 года вырастет число бригад по отлову бродячих животных в Алматы, передает Zakon.kz.

Со следующего года от каждого районного акимата будут выделены дополнительные бригады для отлова бездомных животных. Об этом рассказал на внеочередной XII сессии маслихата Алматы руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Берик Солтанбаев, говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

По словам Берика Солтанбаева, для повышения оперативности работы по отлову штат городской ветеринарной службы увеличен на 22 единицы и на 30% повышена заработная плата сотрудников службы отлова.

Также подписан договор на поставку 12 единиц спецтехники, что позволит увеличить количество бригад в 2,6 раза. А для улучшения эффективности по отлову со следующего года за каждым акимом района будет закреплено по две бригады.

Ранее Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных.

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