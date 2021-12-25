Стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро

Изменение коснулось и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с 45 млн до 35 млн евро.

В последний раз Криштиану стоил так дешево еще в 2008 году, перед финалом Лиги чемпионов, в котором он забил единственный гол манкунианцев на «Лужниках».

Пиковых значений оценка трансферной стоимости португальца достигала в 2015-м, а также в 2018 году (120 млн евро). Тогда Роналду представлял мадридский «Реал».

В текущем сезоне португалец провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

После 16 туров АПЛ «МЮ» идет на шестом месте, набрав 27 очков.