15:49 25.12.2021
Стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро
Фото: Instagram/manchesterunited
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Изменение коснулось и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с 45 млн до 35 млн евро.
В последний раз Криштиану стоил так дешево еще в 2008 году, перед финалом Лиги чемпионов, в котором он забил единственный гол манкунианцев на «Лужниках».
Пиковых значений оценка трансферной стоимости португальца достигала в 2015-м, а также в 2018 году (120 млн евро). Тогда Роналду представлял мадридский «Реал».
В текущем сезоне португалец провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.
После 16 туров АПЛ «МЮ» идет на шестом месте, набрав 27 очков.