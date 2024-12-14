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Спорт

Стоимость Роналду упала до рекордного уровня

Стоимость Роналду упала до рекордного уровня, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 04:40 Фото: Instagram/cristiano
Портал Transfermarkt опустил стоимость 39-летнего португальца, футболиста Премьер-лиги Саудовской Аравии, Криштиану Роналду до 12 миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Футболист не входит в топ-10 самых дорогих игроков в Саудовской Аравии.

"39-летний португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду снизился в стоимости с 15 млн до 12 млн евро (6 млрд 599 млн 760 тыс. тенге)", – пишет издание.

Криштиану Роналду – нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Он является многократным победителем Лиги чемпионов, чемпионатов и кубков Англии, Испании и Италии.

Кроме того, футболист – чемпион Европы и победитель Лиги наций в составе национальной команды. Роналду входит в число величайших футболистов всех времен.

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" впервые проиграл в азиатской Лиге чемпионов без Роналду.

Аксинья Титова
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