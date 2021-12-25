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20:35 25.12.2021

Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае

Сгорел дом в Костанайской области Фото: zakon.kz
Мальчик залез в дом через окно и поочередно вывел на улицу четырех детей. В госпитализации никто не нуждался, сообщает Zakon.kz.

Звонок о пожаре в частном дачном доме поступил 25 декабря в 11:36, рассказали в ДЧС Костанайской области.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри комнат. В доме проживают шесть человек, внутри никого не было.

Позже пожарные выяснили, что ученик пятого класса средней школы №22 играл на улице и заметил густой дым. Мальчик знал, что в этом доме проживает многодетная семья, старшей девочке восемь лет, а младшей – два года.

Он не стал ждать приезда пожарных, проник в дом через окно и спас всех детей. По информации ДЧС, во время пожара дома не было родителей. Они затопили печь и ушли в магазин.

Пожарные потушили огонь и смогли устранить угрозу распространения на соседние дачные участки. Предположительная причина пожара – неправильная эксплуатация печного отопления.

Данияр Кунафин
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