Спасение детей из горящего дома в ВКО попало на видео

Фото: Zakon.kz

Во время пожара в частном доме в одном из сел Восточного Казахстана двух детей пришлось вытаскивать через окно, сообщает Zakon.kz.

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