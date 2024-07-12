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Спасение детей из горящего дома в ВКО попало на видео

Спасение детей из горящего дома в ВКО попало на видео, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:36 Фото: Zakon.kz
Во время пожара в частном доме в одном из сел Восточного Казахстана двух детей пришлось вытаскивать через окно, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 12 июля в селе Самарское Самарского района.

Двух детей, 2011 и 2021 годов рождения, удалось вытащить на улицу через окно благодаря слаженным действиям и.о. начальника ОЧС Данияра Бакиргалова и водителя ПЧ-32 Айбека Садык.


Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел этой ночью на первом этаже девятиэтажного жилого здания в Актобе.

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