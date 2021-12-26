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00:56 26.12.2021

Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за «омикрон» штамма

Отмена рейсов из-за коронавируса Фото: zakon.kz
Около десяти тысяч рейсов задержали накануне католического рождества, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 0:45 по времени Нур-Султана по всему миру отменили 5728 рейсов, свидетельствуют данные FlightAware.

Это произошло из-за быстро распространяющегося штамма «омикрон». Авиаперевозчики попросту не смогли укомплектовать свои рейсы персоналом, отмечает The Guardian.

Основная часть отмененных рейсов приходится на китайские China Eastern, Air China и Spring Airlines, а также на американские Delta и United.

В авиакомпании United сообщили, что им пришлось отменить рейсы из-за заражения сотрудников.

В Delta заявили, что исчерпали все варианты и ресурсы. Исполнительный директор авиакомпании Эд Бастиан попросил главу Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сократить период самоизоляции для вакцинированных людей с десяти до пяти дней.

Данияр Кунафин
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