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Сразу 36 рейсов отменили в аэропорту Японии из-за ножниц

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 08:03 Фото: pixabay
В аэропорту Титосэ в городе Хоккайдо одновременно отменили 36 рейсов, а 201 рейс задержали из-за пропавших в магазине ножниц, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания NHK, инцидент произошел 17 августа, когда в торговой точке во внутреннем терминале недосчитались ножниц. Сотрудники магазина сообщили об этом в службу безопасности, а там предположили, что предмет мог быть похищен в целях организации теракта.

Все вылеты приостановили на два часа. В это время пассажиров заставили пройти повторный досмотр.

Найти пропажу не удалось, а в аэропорту образовался коллапс из-за задержек и отмен. На следующий день ножницы обнаружили в том же магазине, откуда они якобы исчезли.

Служба безопасности убедилась, что вещь совпадает с той, что была объявлена потерянной. В аэропорту причинами казуса назвали "ненадлежащие системы хранения и плохое управление магазином".

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 08:03

Фото: X/The_Japan_News

А 18 августа в аэропорту города Сочи прилетевший из Санкт-Петербурга самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia совершил жесткую посадку, повредив хвостовую часть.

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