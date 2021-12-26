Канат Бозумбаев ознакомился с развитием Талгарского района

Аким области побывал в новой школе на 1200 мест, строительство которой практически полностью завершено.

Школа современная, но слишком растянута, неверно скомпонована. Полезную площадь необходимо использовать эффективно. Управлениям строительства и образования поручаю совместно разработать типовой проект, согласно которому в дальнейшем будут строиться школы. Важно привлекать инвесторов. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Ознакомился глава региона и с ходом строительства жилого микрорайона «Жаңа», возводимого по программе «Нұрлы жер». Аким области поручил проработать вопрос доступности социальных объектов, учитывая предполагаемое количество населения.

Не остались без внимания и берегоукрепительные работы на реке Талгар. Вопрос поливной воды также актуален для района. Магистральный канал протяженностью 12,9 км требует капитального ремонта. Он обеспечивает поливной водой практически три района, но из-за изношенности потери воды составляют почти 40%. При этом для обеспечения безопасности необходимо закрыть поверхность канала.

Используйте незатратные современные материалы. Прежде чем начинать капремонт, предоставьте мне конкретные расчеты по эффективности. Сколько подвешанных площадей на данном этапе, сколько станет после ремонта, чтобы знать, какую конкретную пользу принесет запланированная работа. Только после этого примем окончательное решение. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Посетил аким области и ТОО «Баймене» - одно из перспективных предприятий с полным циклом производства: от выращивания яблок до переработки и длительного хранения готовой продукции. Как сообщил его руководитель Евгений Камбаров, интенсивный сад ТОО достиг 70 га. Действует сортировочная линия для калибровки и упаковки яблок, производства натурального яблочного сока и пюре.

Также имеется современное фруктохранилище вместимостью 5100 тонн. Благодаря современному оборудованию на предприятии с 1 кг яблок получают 65-70% чистого сока, а двойная пастеризация позволяет сохранить все полезные свойства, без добавления консервантов. Яблоки и соки реализуются на рынки Алматы и в крупные сетевые магазины под брендом «Alem alma». В планах – производство сидра, джемов, яблочного уксуса, газированных напитков и другого, а также расширение сада еще на 40 га. При полном запуске общая стоимость инвестиций составит 6,1 млрд тенге.

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Завершив объезд, аким области Канат Бозумбаев встретился с активом района. Он заострил внимание на нерешаемых долгое время проблемах. Среди них водоснабжение, газификация, обеспечение доступным жильем, отсутствие инфраструктуры в дачных массивах, очередность на земельные участки, ликвидация трехсменных школ, профилактика ДТП и ряд других.

Сегодня я ознакомился с социально-экономическим развитием Талгарского района, посетил ряд объектов. Район большой, густонаселенный, есть немало проблем. Упор нужно сделать на восстановление ирригационных сетей. По дачным массивам поручаю разработать план детальной планировки и комплексный план их развития. На первом месте борьба с коррупцией. В своей работе опирайтесь на концепцию президента «Слышащее государство». Важно не оставлять без внимания обращения жителей в социальных сетях, отвечать на доступном языке на поступающие вопросы, постоянно проводить приемы граждан, общаться с населением. Сегодня мы с вами обсудили лишь где-то 10% актуальных проблем района. Но, главное, вместе наметили пути их решения, теперь будем принимать конкретные меры. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев