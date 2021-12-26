16:25 26.12.2021
Школьника, спасшего четверых детей, наградит аким Костанайской области
Фото: pxhere
25 декабря в дачном массиве загорелся частный дом. Пятиклассник Олег Пирог вытащил из него четверых маленьких детей до приезда пожарных, сообщает Zakon.kz.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов пригласил пятиклассника Олега Пирога, чтобы поблагодарить за проявленный героизм. Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram.
Он вручит школьнику грамоту и ценные призы. Глава региона также поблагодарил родителей Олега, которые воспитали «смелого мужчину и настоящего героя».
Звонок о пожаре поступил утром 25 декабря. Ученик пятого класса средней школы №22 Олег Пирог играл на улице и заметил густой дым. Он проник в дом через окно и спас всех детей.
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
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