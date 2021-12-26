Школьника, спасшего четверых детей, наградит аким Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов пригласил пятиклассника Олега Пирога, чтобы поблагодарить за проявленный героизм. Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram.

Он вручит школьнику грамоту и ценные призы. Глава региона также поблагодарил родителей Олега, которые воспитали «смелого мужчину и настоящего героя».

Звонок о пожаре поступил утром 25 декабря. Ученик пятого класса средней школы №22 Олег Пирог играл на улице и заметил густой дым. Он проник в дом через окно и спас всех детей.