Кадыров еще не принял решение об участии в следующих выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров признался, что его можно назвать ветераном, учитывая 14-летний стаж на должности. Трансляцию пресс-конференции ведет ЧГТРК «Грозный».

До следующих выборов у нас есть еще время. Я пока не обдумывал, буду ли выдвигать свою кандидатуру. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

21 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому главы субъектов Российской Федерации не могут называться президентами. Кроме этого, главам республик дали возможность избираться более двух сроков подряд.

Последние выборы главы Чечни прошли в 2021 году. Тогда Рамзан Кадыров победил с результатом в 99,75% голосов.