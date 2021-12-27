07:08 27.12.2021
Мировое сообщество может положить конец пандемии в 2022 году - ВОЗ
Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что для борьбы с коронавирусом необходимо объединить усилия, перестав нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам, передает Zakon.kz.
Об этом эксперт рассказал для «Известий».
Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели - вакцинации 70% населения мира. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
Он отметил, что крайне важно правительству продолжать использовать целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания.