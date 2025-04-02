Глава ВОЗ: Новая пандемия не будет ждать, пока все успокоится

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что новая пандемия может начаться в мире уже завтра, сообщает Zakon.kz.

Его слова опубликованы на официальном сайте ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, уступившим место конфликтам, геополитическим и экономическим потрясениям. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится", – заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что следующая пандемия может произойти как через 20 лет, так и завтра. Именно поэтому все должны быть готовы к ней. Гендиректор призывает страны более вовлеченно принимать участие в Соглашении ВОЗ о пандемии.

"Если хотя бы одна страна останется позади, независимо от того, насколько она велика или мала, это увеличит риск для нас всех", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США требуют от Китая 24 млрд долларов из-за распространения COVID.