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Мир

Глава ВОЗ: Новая пандемия не будет ждать, пока все успокоится

глава ВОЗ предупредил о новой угрозе пандемии, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 19:18 Фото: pixabay
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что новая пандемия может начаться в мире уже завтра, сообщает Zakon.kz.

Его слова опубликованы на официальном сайте ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием, уступившим место конфликтам, геополитическим и экономическим потрясениям. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится", – заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что следующая пандемия может произойти как через 20 лет, так и завтра. Именно поэтому все должны быть готовы к ней. Гендиректор призывает страны более вовлеченно принимать участие в Соглашении ВОЗ о пандемии.

"Если хотя бы одна страна останется позади, независимо от того, насколько она велика или мала, это увеличит риск для нас всех", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США требуют от Китая 24 млрд долларов из-за распространения COVID.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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