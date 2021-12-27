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08:58 27.12.2021

Кадыров заявил, что готов решить украинский вопрос

Глава Чечни Фото: chechnya.gov.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России, передает Zakon.kz.
Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение. Президент Чечни Рамзан Кадыров

Как пишут РИА Новости, Кадыров заявил, что сам давно бы решил украинский вопрос, но ему требуется поручение.

Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения.Президент Чечни Рамзан Кадыров

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия. Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал «пехотой», которая готова «выполнить приказ абсолютно без проблем», потому что «целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего».

Елена Беляева
Кадыров Рамзан Украина Чечня
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