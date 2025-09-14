Кадыров заявил, что все награды его сына заслуженные

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди наград его сына Адама нет незаслуженных, сообщает Zakon.kz.

О том, как Адам Кадыров справляется с новыми назначениями и своей популярностью из-за многочисленных наград, его отец рассказал в интервью РИА Новости.

"Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее, Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения", – рассказал Рамзан Кадыров.

