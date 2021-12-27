Работу судоисполнителей планируют изменить в Казахстане

Так, говорится, что участники исполнительного производства информируются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения извещением.

В случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, а также при наложении ареста на имущество и принятии иных мер обеспечения судебный исполнитель вправе совершить исполнительные действия и принять меры принудительного исполнения без предварительного уведомления об этом участников исполнительного производства. Законопроект

При этом указывается, что в случаях, требующих личного участия должника, судебный исполнитель вправе вызвать его на место совершения исполнительных действий повесткой.

Также отмечается, что на практике судебные исполнители могут необоснованно и без необходимости вызывать должников к себе. В связи с чем предлагается исключить вызовы к судебному исполнителю лично и оставить только вызовы на место совершения исполнительного производства и внести уточнение о том, что вызовы могут осуществляться только в случаях, требующих личного участия должника.

В действующей редакции закона отсутствует требование по проверке наличия заложенности у должника перед возбуждением исполнительного производства.

На практике очень часто возникают ситуации, когда возбуждают исполнительное производство в тех случаях, когда должником долг погашен до возбуждения исполнительного производства. В этой связи предлагается внести норму, которая позволит проверить наличие у лица задолженности перед началом исполнительного производства.

Также предлагается установить обязанность судебного исполнителя уведомлять должника в течение трех рабочих дней о мерах принудительного исполнения.

Кроме того, предлагается установить обязанность судебного исполнителя по отмене постановлений всех предыдущих судебных исполнителей, так как в настоящее время отсутствует данная обязанность в случаях, когда исполнительное производство прекращено в связи с полным погашением долга.

«Это вынуждает должника, погасившего задолженность полностью, просить каждого судебного исполнителя, у которого ранее было данное производство, об отмене вынесенного им постановления», – отмечают разработчики документа.

Они также полагают, что для исключения нарушения конституционных прав граждан необходимо ввести обязанность судебного исполнителя сразу отменять все постановления о применении принудительных мер, в том числе и вынесенные предыдущими исполнителями.

Посмотреть досье на проект закона можно здесь.