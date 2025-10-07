Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ

Министр юстиции приказом от 1 октября 2025 года внес изменения в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что распределению между частными судебными исполнителями посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства подлежат:

исполнительные документы, поступившие в региональную палату частных судебных исполнителей на бумажном носителе или в форме электронного документа;

исполнительные производства, находящиеся на исполнении у частных судебных исполнителей, действие лицензии которых приостановлено, прекращено либо лишенных лицензии, или исключенных из членства Республиканской палаты частных судебных исполнителей, отсутствующих длительное время (более одного месяца), переведенных в другой исполнительный округ, поступившие по территориальности.

При этом исключены исполнительные документы действующих частных судебных исполнителей при образовании, реорганизации или закрытии контор частных судебных исполнителей, специализирующихся на исполнении отдельных категории исполнительных документов.

Указывается, что исполнительные документы автоматически распределяются региональной палатой посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИСОИП) равномерно между частными судебными исполнителями.

Также говорится, что исполнительный документ подлежит распределению среди частных судебных исполнителей района, города, соответствующего месту регистрации должника. При отсутствии в районе частного судебного исполнителя исполнительный документ распределяется между частными судебными исполнителями, закрепленными за данным районом.

Исполнительный документ, ранее возвращенный без исполнения либо направленный по территориальности, при повторном поступлении подлежит распределению частному судебному исполнителю, инициировавшему возврат без исполнения либо направление по территориальности последним.

В случае поступления исполнительного документа о взыскании алиментов, по которому лицо является должником в рамках другого исполнительного производства о взыскании алиментов, поступивший исполнительный документ подлежит распределению тому частному судебному исполнителю, в производстве которого находится исполнительный документ о взыскании алиментов в отношении того же должника.

При этом не допускается распределение исполнительных документов частным судебным исполнителям, не зарегистрированным или не закрепленным к району регистрации должника.

Допускается приостановление распределения исполнительных документов частным судебным исполнителям, одновременно занимающим неоплачиваемую должность руководителя региональной палаты, его заместителя, а также иную неоплачиваемую должность в органах управления Республиканской палаты, на основании их соответствующего заявления.

Вместе с тем указывается, что частный судебный исполнитель в случаях приостановления или прекращения действия лицензии либо лишения лицензии, или исключения из членства Республиканской палаты, временного замещения (трудовой или учебный отпуск, болезнь, командировка), перевода в другой исполнительный округ, в течение трех рабочих дней направляет материалы исполнительного производства в региональную палату.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.