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Законодательство РК
10:57 27.12.2021

Воспитательница детсада избивала детей в Алматы

ребенок, девочка Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео, как воспитательница бьет детей в детском саду, передает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 140, ч. 2 УК РК.

Материал уголовного дела находится в производстве УП Жетысуского района.

В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность. Пресс-служба ДП Алматы
Анастасия Стативкина
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