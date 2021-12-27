10:57 27.12.2021
Воспитательница детсада избивала детей в Алматы
Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео, как воспитательница бьет детей в детском саду, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 140, ч. 2 УК РК.
Материал уголовного дела находится в производстве УП Жетысуского района.
В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность. Пресс-служба ДП Алматы