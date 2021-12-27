Итоги 2021 года от технопарка Astana Hub: привлечено 37 млрд тенге инвестиций

Участниками Astana Hub сегодня являются 600 компаний, из которых 252 зарегистрировались с начала года. Благодаря налоговым льготам за 2021 год компании-участники хаба сэкономили более 9 миллиардов 747 миллионов тенге, что на 5 миллиардов тенге больше, чем годом ранее. Кроме того, в этом году к международному технопарку присоединилось 45 новых зарубежных участников, которые релоцировали или расширили свой бизнес в Казахстане. Всего в технопарке зарегистрировано 65 зарубежных компаний.

Фото: Astana Hub

Среди них - IT-компании из Сингапура, Китая, Южной Кореи, Японии, ОАЭ, Турции, Германии, Чехии, Эстонии, Грузии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году участники Astana Hub привлекли финансирование на 37 млрд тенге, а общая сумма ИТ-экспорта участников по итогам года составит более $100 млн.

Astana Hub проделал большую работу. Растет количество участников из стран дальнего и ближнего зарубежья, запущен процесс масштабирования опыта технопарка на региональные IT-хабы, уже есть результаты в рамках проводимой работы по IT-экспорту. Уверен, в новом году продолжится положительная динамика и мы станем свидетелями появления новых проектов, влияющих на развитие экономики в целом. Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Фото: Astana Hub

2021 год ознаменовался рядом новых программ, направленных на развитие технологичных проектов. Акселерационную программу непрерывной поддержки стартапов на всех стадиях развития Techpreneurs в 2021 году прошли 378 IT-стартапов, из которых 236 заключили новые соглашения.

Другим якорным проектом стала программа Seed Money. Astana Hub впервые запустил финансирование отечественных и зарубежных компаний, создающих конкурентоспособные ИТ-продукты, на общую сумму 300 млн тенге. 35 финалистов получили ваучеры на финансирование до $47 тыс. на развитие и масштабирование своих проектов.

Фото: Astana Hub

94 казахстанские IТ-компании и технологичные стартапы впервые прошли программу Scalerator по увеличению экспорта IT-услуг и технологичных продуктов. Участники заключили контракты и соглашения на $840 тыс. и привлекли инвестиции на более чем $300 тыс. Программа помогает приблизиться к цели, поставленной Президентом страны Касым-Жомарт Токаевым - достичь $500 млн экспорта IT-услуг к 2025 году.

Фото: Astana Hub

Еще одна задача, поставленная Главой государства - подготовить не менее 100 тыс. квалифицированных IT-кадров, успешно нашла свою реализацию в рамках программы Tech Orda. 100 казахстанцев получили ваучеры на обучение в школах программирования Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Караганды, Семея и Уральска, на сумму 600 тыс. тенге. В следующем году в рамках программы квоты получат еще 2000 человек, а к 2025 году эту цифра достигнет 20 000 человек.

В 2021 году технопарк существенно расширил список бесплатных образовательных программ для казахстанцев, среди которых Startup School, Beta Career, Freelance School, курс No Code и другие. Они открыли новые знания из мира технологий для 8 тыс слушателей.

В рамках развития ИТ-сообществ в регионах, решения социальных проблем своего города начинающие разработчики предложили в конкурсе «Idea Battle», по итогам которого 3 лучших проекта получили сертификаты на финансирование на сумму 200 тыс. тенге.

Ярким итогом года стал корпоративный акселератор от Plug and Play Kazakhstan, который Astana Hub реализует в партнерстве с Транстелекомом. Благодаря программе 20 IТ-стартапов получили уникальную возможность прокачать навыки под менторством экспертов крупнейшего в мире акселератора из Кремниевой долины.