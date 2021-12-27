В КГД рассказали, как казахстанцы будут платить налог на кладовки с 2022 года

Данные изменения позволяют налоговым органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости, определяемой государственной корпорацией «Правительство для граждан», а также исключают обязательство по представлению налоговой отчетности, что упрощает физическим лицам исполнение налогового обязательства по налогу на имущество по кладовкам. Комитет госдоходов РК

В КГД отметили, что ранее определение оценочной стоимости объекта, исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялось физическими лицами самостоятельно.

Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, при этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть после окончания налогового периода. Комитет госдоходов

Как пояснили в комитете, в этой связи исключается необходимость представления физическими лицами налоговой отчетности по налогу на имущество за кладовки в многоквартирных жилых домах, начиная с 2023 года. К примеру, за налоговый период 2022 года налоговую отчетность представлять не нужно.

Также законом в целях исключения неверного толкования термина «парковочные места» в части определения объекта налогообложения и порядка налогообложения внесены дополнения уточняющего характера в пп. 1) статьи 528 и п. 3 ст. 529 Налогового кодекса.

При этом в КГД отметили, что порядок налогообложения парковочных мест не изменился. Как и ранее, исчисление налога по парковочным местам производится по той же схеме, что и по гаражам.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года вводится налог на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях, а также по парковочным местам, находящимся в собственности.