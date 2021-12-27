Диагноз без ошибки: морфологическая диагностика рака

Но злокачественная она или доброкачественная могут определить специалисты Национального научного онкологического центра, путем детального анализа тканей и клеток новообразований.

О том, насколько важна точная диагностика и роли морфологического исследования Zakon.kz рассказала врач - патоморфолог с 21-летним стажем Ольга Андреева.

- Ольга Владимировна, скажите, что представляет собой морфологическая диагностика онкологических заболеваний?

- Морфологическая диагностика - это неотъемлемая часть диагностики в онкологии, который состоит в изучении тканей и клеток опухоли на клеточном уровне. Хирург видит опухоль, но сказать, какая она - злокачественная или доброкачественная, он не может. Это окончательно подтверждают только врачи-патоморфологи. Ведь иногда опухоль выглядит как доброкачественная, а в итоге оказывается, что это «зло», или наоборот опухоль с каким-то прорастаниями, без четких границ, но она оказывается либо пограничной либо доброкачественной. И ее достаточно удалить и на этом для пациента все заканчивается. То есть мы, врачи-патоморфологи даем морфологическое подтверждение, то есть подтверждение диагноза - либо это рак, либо доброкачественное новообразование. От этого зависит выбор тактики лечения пациента.

- Расскажите, пожалуйста, как проводится морфологические исследования в онкологии?

- Это сложный и трудоемкий процесс. Для оценки новообразования в первую очередь проводится биопсия или операция. То есть хирурги удаляют опухоль, либо специалисты берут биопсию (с помощью специальной биопсийной иглы или щипцов), затем ткань помещается в раствор формалина для фиксации.

Далее следует этап проводки, то есть образец проходит через смесь спиртов возрастающей концентрации. Так образец обезжиривается. После этого он заливается в парафин. Залитые парафином образцы называются «гистологические блоки». Из полученного блока делают срезы толщиной около 3 микронов. Каждый срез помещают на отдельное стекло и окрашивают специальными растворами. Это позволяет сделать видимыми под микроскопом ядра, цитоплазму клеток, структуру ткани.

Вот здесь лежит образец - ставят узловой зоб, но, здесь микроскопически обнаружен рак. Главная наша задача - поставить человеку правильный диагноз. От этого зависит, какую стратегию лечения выстроит врач-онколог.

Фото: Zakon.kz

- Какие морфологические исследования для диагностики различных заболеваний проводятся в ННОЦ?

- Мы проводим определенный спектр морфологических исследований. Так, при цитологическом исследовании с помощью микроскопа анализируются особенности строения клеточного состава биоматериала: изменения в ядрах, в цитоплазме. Чаще всего этот метод применяется при исследовании мокроты, экссудата из суставов, отпечатка удаленных тканей, сока предстательной железы. Цитологу также можно дать жидкость, например, из брюшной полости, из плевральной полости, и он может определить патологические клетки. Такой вид исследования применяется в скрининге некоторых онкологических заболеваний. Например, рака шейки матки, так как оно менее травматично. Тогда как для проведения гистологического исследования требуются инвазивныe процедуры. При этом цитологическое исследование помогает выделить среди условно здоровых пациентов тех, у кого есть определенные изменения клеток и кому необходимо дополнительное обследование.

Но на основании цитологического исследования диагноз «онкология» не ставится. Для этого обязательно нужно провести гистологическое исследование, то есть изучение образца пораженной ткани под микроскопом.

Звучит достаточно просто, однако на самом деле метод этот довольно сложный, он предполагает различные технологии обработки биоматериала и различные способы микроскопии. Этот метод позволяет определить характер новообразования - доброкачественное оно или злокачественное, стадию процесса, а также скорость роста и результативность терапии.

Часто бывает, что мы определяем, что это злокачественная опухоль, а какая именно помогает нам определить иммуногистохимическое исследование. Это может быть плоскоклеточный рак, это может быть аденокарцинома или мезенхимальная опухоль. От точного определения типа опухоли и наличия метастаз во многом зависит успех лечения. Поэтому мы проводим детальный анализ с применением разных методов и форм морфологического исследования, чтобы предоставить врачам - онкологам развернутую информацию о природе опухоли и его характере. Когда попадается какой-то сложный материал, стараемся, чтобы результаты анализов изучил не один, а несколько врачей-патоморфологов, и подтвердили и обосновали поставленный диагноз. Ошибок в нашей работе быть не должно - наша главная и единственная задача - точность диагноза. От этого зависит успех лечения.

- В чем сложность диагностики рака поджелудочной железы?

- Следует отметить, что рак поджелудочной железы является одним из самых неблагоприятных злокачественных новообразований с серьезным прогнозом. Его опасность заключается и в том, что опухолевый рост может распространяться вдоль нервов, сосудов.

Но поджелудочная железа представляет собой продолговатый плоский орган, расположенный в верхней части брюшной полости. Она производит ферменты, помогающие процессу пищеварения, и гормоны, регулирующие уровень сахара в крови.

Если в большинстве других органов в постановке диагноза может помочь биопсия, то расположение поджелудочной железы затрудняет проведение данной процедуры. В основном морфологический диагноз ставится по операционному материалу, когда частично или полностью удален орган. При этом из-за расположения железы, удаляются в виде комплекса фрагменты желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поджелудочная железа - орган «опасный», так как при малейшем повреждении может наступить некроз ткани. Но хирурги нашего Центра высококвалифицированные и подготовленные, могут проводить операции пациентам с опухолями поджелудочной железы.

После удаления опухоли начинается наша работа. При постановке диагноза обязательно берутся в «работу» края резекции, протоки, ткань желудка, ткань двенадцатиперстной кишки, опухоль и другие участки. Это позволяет нам провести всестороннее исследование: определить размер новообразования, наличие или отсутствие метастазов, стадию заболевания, а это прогноз, плюс лечение.