Ученые открыли новый метод борьбы с раком

Эксперименты показали, что метод эффективен для лечения различных видов рака – молочной железы, поджелудочной железы и др. Вместе с тем существует потенциал использования этого подхода для борьбы с агрессивными и трудноизлечимыми формами рака, такими как глиобластома мозга.



