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Наука и технологии

Ученые открыли новый метод борьбы с раком

Ученые открыли новый метод борьбы с раком, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 19:30 Фото: freepik
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали жировые клетки, которые помогают замедлить рост раковых опухолей, сообщает Zakon.kz.
Липосакция и пластическая хирургия не часто упоминаются в одном ряду с раком. Однако именно они послужили источником вдохновения для нового подхода к лечению рака.

В ходе эксперимента клетки направили на раковые опухоли, которые и послужили им "пищей". Генная модификация помогла клеткам уничтожить раковые образования поджелудочной железы, простаты и молочной железы у мышей. После имплантации они победили опухоли пяти различных видов рака.
"Мы уже регулярно удаляем жировые клетки с помощью липосакции и возвращаем их на место с помощью пластической хирургии. Жировые клетки являются удобной платформой для клеточной терапии, так как их легко извлекать, модифицировать и вводить обратно, не вызывая серьезных побочных эффектов", – говорит руководитель исследования Надав Ахитув.
Эксперименты показали, что метод эффективен для лечения различных видов рака – молочной железы, поджелудочной железы и др. Вместе с тем существует потенциал использования этого подхода для борьбы с агрессивными и трудноизлечимыми формами рака, такими как глиобластома мозга.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что биологические часы влияют на рост опухолей мозга.
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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