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Законодательство РК
15:52 27.12.2021

В Казахстане госслужащим хотят разрешить подрабатывать

доход, тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанским чиновникам хотят разрешить получать дополнительный доход, но строго в нерабочее время. Такое заявление сделала на брифинге в СЦК председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня такой возможности иметь дополнительный заработок нет, но в будущем, предусматриваем такую норму, поправки разрабатываем.Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова

Она отметила, что речь не идет о возможности заниматься бизнесом.

Нет, не предпринимательством. Вот, например, таксистом работать в свободное от работы время. Дополнительно, чтобы заработать средства для содержания семьи. Соответствующие поправки сейчас разрабатываем. Но это еще не принятая норма. А предпринимательством заниматься будет запрещено. Анар Жаилганова
Мадина Мамырханова
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