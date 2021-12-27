В Казахстане госслужащим хотят разрешить подрабатывать

На сегодня такой возможности иметь дополнительный заработок нет, но в будущем, предусматриваем такую норму, поправки разрабатываем. Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова

Она отметила, что речь не идет о возможности заниматься бизнесом.