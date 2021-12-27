15:52 27.12.2021
В Казахстане госслужащим хотят разрешить подрабатывать
Фото: Zakon.kz
Казахстанским чиновникам хотят разрешить получать дополнительный доход, но строго в нерабочее время. Такое заявление сделала на брифинге в СЦК председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня такой возможности иметь дополнительный заработок нет, но в будущем, предусматриваем такую норму, поправки разрабатываем.Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова
Она отметила, что речь не идет о возможности заниматься бизнесом.
Нет, не предпринимательством. Вот, например, таксистом работать в свободное от работы время. Дополнительно, чтобы заработать средства для содержания семьи. Соответствующие поправки сейчас разрабатываем. Но это еще не принятая норма. А предпринимательством заниматься будет запрещено. Анар Жаилганова